Galatasaraylı Dries Mertens ve Hadise gecelerde! Sabaha kadar eğlendiler Mehmet Dinçerler sorusunu duyan Hadise'den bomba bakış!

Galatasaraylı Dries Mertens ve Hadise gecelerde görüntülendi. Sabaha kadar eğlendiler Mehmet Dinçerler sorusunu duyan Hadise'den bomba bakış geldi. 30 Nisan'da evlendiği Mehmet Dinçerler ile 30 Eylül'de boşanan ünlü şarkıcı Hadise o günden sonra kameralar karşısında genelde sessiz kalıp, koşar adım aracına binmeyi tercih ediyordu. Hadise, bu kez oldukça neşeli bir şekilde objektiflere yansıdı. Yakın arkadaş olan ünlü şarkıcı ve Mertens çifti, önce Etiler, ardından Gayrettepe'de bir mekanda gecenin geç saatlerine kadar eğlendiler. Hadise, mekanda bir beyefendi ile eğlendiği iddialarına gülerek yanıt verirken, eski eşi Mehmet Dinçerler'le ilgili 'gönderme' sorusuna öyle bir bakış attı ki... İşte detaylar...