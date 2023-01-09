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Helin Avşar son haliyle görenleri şaşkına çevirdi! Bambaşka biri olmuş…

Helin Avşar son haliyle görenleri şaşkına çevirdi! Bambaşka biri olmuş…
09.01.2023 08:54 - Son Güncelleme: 09.01.2023 08:54

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Ünlü şarkıcı Hülya Avşar, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. Son günlerde eski Kaya Çilingiroğlu ve kızı Zehra Çilingiroğlu ile gündeme gelen Avşar kızı bu kez kardeşi Helin Avşar ile adından söz ettirdi. Ünlü şarkıcının kız kardeşi Helin Avşar, değişimiyle adeta ağızları açık bıraktı. Sosyal medyada da pek aktif olmayan Avşar, estetikle adeta bambaşka biri oldu ve görenleri şaşkına çevirdi. Avşar için sosyal medyada "Tanıyamadım", "Eski halinden eser yok", "Çok değişmiş" yorumları yapıldı. İşte Helin Avşar'ın son hali...

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