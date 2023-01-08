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Haberler Magazin Cansel Elçin bornozla kayak yaptı karısı Zeynep Tuğçe Bayat'tan yorum gecikmedi! Ortalığı sallayan görüntüye yorum yağdı

Cansel Elçin bornozla kayak yaptı karısı Zeynep Tuğçe Bayat'tan yorum gecikmedi! Ortalığı sallayan görüntüye yorum yağdı

Cansel Elçin bornozla kayak yaptı karısı Zeynep Tuğçe Bayat'tan yorum gecikmedi! Ortalığı sallayan görüntüye sosyal medyada yorum yağdı. 2010'da birlikte rol aldıkları Gönülçelen dizisinde tanışan ve 2017'de aşk yaşamaya başlayan Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat 2020'de dünyaevine girerek ilişkilerini resmiyete dökmüştü. Magazin camiasının sevilen çiftlerinden olan Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat yılın ilk kar tatiline çıktı. Cansel Elçin bornozuyla kayak yaptığı anları paylaşmasıyla kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

08.01.2023 14:25 - Son Güncelleme: 08.01.2023 14:41
Cansel Elçin bornozla kayak yaptı karısı Zeynep Tuğçe Bayat’tan yorum gecikmedi! Ortalığı sallayan görüntüye yorum yağdı

Cansel Elçin bornozla kayak yaptı karısı Zeynep Tuğçe Bayat'tan yorum gecikmedi! Ortalığı sallayan görüntüye sosyal medyada yorum yağdı.

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Cansel Elçin bornozla kayak yaptı karısı Zeynep Tuğçe Bayat’tan yorum gecikmedi! Ortalığı sallayan görüntüye yorum yağdı

Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat 2010'da 'Gönülçelen'de oynarken tanışmış, 2017'de aşk yaşamaya başlamıştı. 2020'de de evlenmişlerdi.

Cansel Elçin bornozla kayak yaptı karısı Zeynep Tuğçe Bayat’tan yorum gecikmedi! Ortalığı sallayan görüntüye yorum yağdı

Yılın ilk kar tatiline çıkan Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Cansel Elçin bornozla kayak yaptı karısı Zeynep Tuğçe Bayat’tan yorum gecikmedi! Ortalığı sallayan görüntüye yorum yağdı

Bir dergi için kamera karşısına geçen Cansel Elçin'in Instagram paylaşımını görenler kahkahta attı.

Cansel Elçin bornozla kayak yaptı karısı Zeynep Tuğçe Bayat’tan yorum gecikmedi! Ortalığı sallayan görüntüye yorum yağdı

Cansel Elçin'in bornozla kayak yaptığı anlara eşi Zeynep Tuğçe Bayat'tan da yorum gecikmedi.

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