Kısmetse Olur Cansel Çördük sınır tanımadı! Müstehcen görüntülerine tepki çığ gibi büyüdü! Eski aşkı Eser West’ten skandal gönderme...
Kısmetse Olur Cansel Çördük abarttı! Seda Akgül'ün sunuculuğunu üstlendiği Kısmetse Olur yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran ve Eser West'le yaşadığı aşkla programa damga vuran Cansel Çördük, sosyal medyada yayınlanan son görüntüleriyle bomba etkisi yarattı. FBG Goat isimli bir müzisyenle müstehcen görüntüleri ortaya çıkan Çördük, kısa sürede gündem oldu. Skandal görüntülerin ardından kendisini tutamayan Eser West'in yaptığı gönderme de en az Cansel'in videosu kadar olay oldu. İşte Cansel Çördük'ün skandal görüntüleri ve Eser West'in olay olan göndermesi...
24.05.2022 18:22 - Son Güncelleme: 24.05.2022 18:23
Kısmetse Olur programıyla adını geniş kitlelere duyuran Cansel Çördük, Eser West ile yaşadığı aşkla yarışmaya damga vurmuştu.
Ancak Eser West ve Cansel Çördük ilişkilerini sürdüremeyince ayrı yollara gitmişti. Yurt dışında yaşayan Eser West'in gözlerden uzak olmasının aksine Cansel Çördük ise sosyal medyada oldukça aktif bir profil sergiledi.
Değişimiyle ve pozlarıyla sık sık gündeme gelen Kısmetse Olur Cansel'in en son paylaşılan videosu gündeme bomba gibi düştü.