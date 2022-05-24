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Oryantal Didem'in son halini gören şaştı kaldı! Gören tanıyamadı...

Oryantal Didem'in son halini gören şaştı kaldı! Gören tanıyamadı...
24.05.2022 22:14 - Son Güncelleme: 24.05.2022 22:14

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İlkokul üçüncü sınıfa kadar okuyan ve çalışması gerektiği için okulu bırakarak dansa başlayan Didem Kınalı, henüz 10 yaşındayken sahneyle tanıştı. Sonrasında lise eğitimini tamamlayan Kınalı, 1993 yılında yayın hayatına başlayan İbrahim Tatlıses'in eğlence programı İbo Şov'da sergilediği oryantal dans gösterileriyle adını duyurdu. Kıvrak danslarıyla hafızalara kazınan ünlü oryantal, son yıllarda maddi anlamda yaşadığı sıkıntılarla gündeme geldi. Kınalı şimdi ise kıyafetlerini sokak hayvanları için satışa çıkararak adından söz ettirdi. Cihangir sokaklarına tezgah açan ünlü ismin son halini görenler ise tanıyamadı. İşte Didem Kınalı'nın son hali...

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