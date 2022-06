Can Yaman'ın kasıntı tavrına muhabirlerden protesto! Kameraları indirip çekmediler o anlar gündeme bomba gibi düştü sosyal medya: "Ego Yaman"

Can Yaman'ın kasıntı tavrına muhabirlerden protesto! Kameraları indirip çekmediler, o anlar gündeme bomba gibi düştü sosyal medya kullanıcıları ise "Ego Yaman" yorumları ile Can Yaman'a tepki verdi. Ülkemizde olduğu kadar özellikle İtalya olmak üzere yurt dışında da projelere imza atan oyuncu Can Yaman, Disney+'ın lansman gecesine katıldı. Etkinliğe girişte basın mensupları ile konuşmayan Can Yaman'ın bu tavrına "İndirin abi, adam İtalya'nın yıldızı, Türk basınına ihtiyacı mı var?" sözleriyle eleştirdi.