Camdaki Kız'ın çapkın Sedat'ından şoke eden video! Feyyaz Şerifoğlu Ajda Pekkan ile arasındaki ilişki şoke etti

Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan ve daha ilk bölümünden izleyicinin sosyal medyada sıkça konuştuğu dizilerden biri haline gelen Camdaki Kız, olumlu tepkilerle karşılaştı. Başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun paylaştığı dizide Sedat karakterine hayat veren Feyyaz Şerifoğlu kadınların yeni gözdesi. 1991 doğumlu Feyyaz Şerifoğlu Camdaki Kız öncesinde yine Burcu Biricik'le Kırmızı Oda'da rol aldı ve kariyerindeki patlamayı yaşadı. Son olarak cinsel fantezi odasıyla sosyal medyayı sallayan Feyyaz Şerifoğlu hakkında araştırma yapanlar hakkında bu gerçekleri görünce şaştı kaldı.