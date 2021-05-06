Camdaki Kız'ın yakışıklı Sedat'ı Feyyaz Şerifoğlu bu gerçekle görenleri şoke etti! Meğer Ajda Pekkan'ın...

Sesi ile de büyülen genç isim, Kanal D ekranlarında sevenleri ile buluşuyor. Ancak Feyyaz Şerifoğlu'nun yıllar öncesine ait bu görüntüleri sizi şoke edecek. İşte başta Feyyaz Şerifoğlu olmak üzere ünlülerin değişimleri.