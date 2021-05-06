Sadakatsiz’in Gönül’ü yıllar öncesinden paylaştı! Gözde Seda Altuner eski hali ağızları açık bıraktı

Sadakatsiz'in Gönül'ü Gözde Seda Altuner'e bakın! Ünlü oyuncu Gözde Seda Altuner de 20'li yaşlar challenge akımına uyan ünlü isimler kervanına katıldı. Sosyal medya hesabında yıllar öncesine ait bir fotoğrafını yayınlayan Altuner, ağızları açık bıraktı! Altuner, 2007 yılında rol aldığı Eşref Saati dizisinden bir karesini Instagram hesabında yayınladı. Dizide Lütfiye karakterine can veren Altuner, paylaşımına "20'li yaşlarda da deli deli tipleri oynuyordum" notunu düştü. İşte Gözde Seda Altuner'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı…