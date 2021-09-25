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Camdaki Kız'da kartlar yeniden karıldı! Cihangir Ceyhan geldi, senaryo komple değişti!

Camdaki Kız'da kartlar yeniden karıldı! Cihangir Ceyhan geldi, senaryo komple değişti!
25.09.2021 16:55
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Camdaki Kız dizisinde yılan hikayesine dönen olay çözüme kavuştu. Sıfır Bir dizisindeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Cihangir Ceyhan kendisine gelen teklifler arasından Camdaki Kız'ı seçti. Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur ve Alev Alev dizilerinde boy gösteren ünlü oyuncuya yeni sezon öncesi pek çok teklif geldi. 2. sezona dikkat çeken bir giriş yapan Camdaki Kız dizisi yeni isimleri kadrosuna dahil etmeye devam ediyor. Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun başrollerinde yer aldığı dizinin yeni sezon için Cihangir Ceyhan'a teklif götürüldü. Böylece Hayri karakterini canlandıracak gizemli isim netlik kazanmış oldu.


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