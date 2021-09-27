ATV CANLI YAYIN İZLE | Müge Anlı ile Tatlı Sert 27 Eylül 2021 Pazartesi bugünkü programı izle! Müge Anlı Atv canlı yayında yine birbirinden ilginç olaylar ele alınıyor. Hatay'daki vahşi cinayet! Tesadüf mü planlı mı? Şüpheler, gerçekler, ihtimaller! Kafa karıştıran telefon sinyali! Şen kardeşler cinayetinde çember daralıyor! 86 yaşında kayıp bir kadın, bulunan eşyalar, kuşkulandıran detaylar! Hatice Dağlı'nnın şüpheli kaybı ve daha fazlası 27 Eylül 2021 Müge Anlı'nın bugünkü programında.

Atv gündüz kuşağı yeni yüzleriyle sezona kaldığı yerden devam ediyor. Sabah kuşağının en çok izlenen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", 30 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00'da Atv ekranında kaldığı yerden izleyicisiyle buluştu. Müge Anlı Atv canlı yayınını haberimizden izleyebilirsiniz.

MÜGE ANLI CANLI YAYIN