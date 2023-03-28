Çağla Şıkel'e eski eşi Emre Altuğ'dan 'aşk' onayı! İlk kez konuştular

Çağla Şıkel'e eski eşi Emre Altuğ'dan 'aşk' onayı! Sevgili sözleşmesi hakkında Çağla ilk kez konuştu, Emre'den sitemkar sözler geldi. Çağla Şıkel ile 2015 yılın şarkıcı Emre Altuğ ile evliliğini sonlandıran Çağla Şıkel, özel hayatını gizli yaşamaya her zaman dikkat etti. Ancak Şıkel son dönemde sevgilisi Nail Gönenli ile gündemde. Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, şimdilerde Nail Gönenli ile sık sık magazinde yer alıyor. Yedi yıl aynı yastığa baş koyan ikilinin, 2015'te boşandıkları dönem çocuklarının etkilenmemesi için 'yeni sevgilileriyle görüntü vermeme' sözleşmesi' yaptıkları iddia edilmişti. Konuyla ilgili Çağla Şıkel ilk kez konuştu. Aynı gün kedisine yöneltilen eski eş Emre Altuğ'dan gelen cümleler ise manidar olarak yorumlandı.