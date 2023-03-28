RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Magazin Videoları Alişan ile eşi Buse Varol'un evliliğinde tansiyon yükseldi! Kayınvalide hamlesiyle olay yorumlar! Sahte hesap detayı kafa karıştırdı

Alişan ile eşi Buse Varol'un evliliğinde tansiyon yükseldi! Kayınvalide hamlesiyle olay yorumlar! Sahte hesap detayı kafa karıştırdı

Alişan ile eşi Buse Varol'un evliliğinde tansiyon yükseldi! Kayınvalide hamlesiyle olay yorumlar! Sahte hesap detayı kafa karıştırdı
28.03.2023 12:19

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Alişan ile eşi Buse Varol'un evliliğinde yeni kriz! Kayınvalidenin o hamlesiyle olay yorumlar peş peşe geldi sahte hesap detayı kafa karıştırdı. Alişan ile eşi Buse Varol'un evliliğinde tansiyon yükseldi. 2 çocuk annesi Buse Varol doğum günü kutlamasıyla gündeme gelmişti geçtiğimiz günlerde. Üçüncü çocuğa yeşil ışık yakan Buse Varol hakkında sosyal medyada yapılan bir yorumu beğenen kayınvalide Suzan Tektaş'ın bu hamlesi iddiaya göre yeni bir krizin fitilini ateşledi. Eşinin doğum gününü kutlayarak annesinin tepkisini çeken Alişan'ın yeğeni ile yeni bir paylaşım yapması sosyal medyayı karıştırdı.

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Alişan ile eşi Buse Varol'un evliliğinde tansiyon yükseldi! Kayınvalide hamlesiyle olay yorumlar peş peşe geldi sahte hesap detayı kafa karıştırdı

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