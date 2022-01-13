Buse Varol kızı Eliz'in son halini paylaştı 'kendini doğurmuşsun şükür Alişan'a benzememiş' yorumları yağdı! Alişan'ın çocukları...
Ünlü türkücü Alişan ile 2018 yılında nikah masasına oturan Buse Varol, 2019'da oğlu Burak'ı dünyaya getirmişti. Varol, 2021'in Şubat ayında ise kızı Eliz'i kucağına alarak ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan ve özellikle Instagram hesabında yayınladığı aile pozlarıyla adından söz ettiren Varol, son olarak, dünyalar tatlısı kızı Eliz ile birlikte fotoğraf paylaştı. Eliz ile anne Buse'nin benzerlikleri ise sosyal medyayı şaşkına çevirdi. İşte Alişan ile Buse Varol'un kızları Eliz'in son hali.
13.01.2022 17:19
- Son Güncelleme: 13.01.2022 17:19
Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Buse Varol yine gündemde. Kızı Eliz'in son halini paylaşan Buse Varol'un kızıyla olan paylaşımına herkes birer nazar boncuğu bıraktı.
Buse Varol ile Alişan, 2018 yılında dünyaevine girmişti. Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Alişan ve Buse Varol, 2019'da oğulları Burak'ı tam bir yıl sonra ise kızları Eliz'i kucaklarına almıştı.
Alişan ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Buse Varol, sosyal medya hesabında ailesi ile yaptığı paylaşımlarla da sık sık gündem olmuştu.
Saçlarını sarı yapan Buse Varol'un bu imajı bir hafta bile sürmedi. Eski haline jet hızıyla geri dönenn Buse Varol bu kez eşi Alişan'ın öpüşme açıklamalarıyla gündeme geldi.