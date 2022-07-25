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Şevket Altuğ’un kızı bakın kim çıktı! O da ünlü bir oyuncuymuş! Meğer Eşkıya’nın güzel yıldızı...

Şevket Altuğ’un kızı bakın kim çıktı! O da ünlü bir oyuncuymuş! Meğer Eşkıya’nın güzel yıldızı...
25.07.2022 12:14

OTOMATİK OYNAT

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Yedi Bela Hüsnü'nün Cemal'i Şevket Altuğ'un kızı bakın kim çıktı! Kemal Sunal, Nermin Gezici, Oya Aydoğan, Ünal Gürel gibi oyuncuların yer aldığı 1982 yapımı Yedi Bela Hüsnü filminde Cemal karakterini canlandıran Şevket Altuğ, yapımın televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu. Beşiktaş'ın Levent ve Sarıyer'in Kemerburgaz mahallelerinde çekilen filmde sergilediği performansla dikkat çeken Altuğ'un hayatı da merak konusu oldu. 1971 yılında kendisi gibi Yeşilçam oyuncusu olan Jale Altuğ ile nikah masasına oturan Altuğ'un özellikle ailesi merak edildi. Ünlü oyuncunun kızının kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Şevket Altuğ'un kendisi gibi oyuncu olan kızı...

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