Burcu Özberk'in annesi Dilek Yıldızlar güzelliği ile hayran bıraktı! Estetik iddialarıyla sık sık gündem olan ünlü oyuncu Burcu Özberk, bu kez annesinin güzelliği ile çok konuşuldu. Burcu Özberk'in annesinin gençlik yıllarına ait bir fotoğrafı, bir Instagram sayfası tarafından paylaşılması üzerine gündem oldu. Sosyal medyada hızla yayılan fotoğraf, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gördü. Burcu Özberk'in annesi güzelliği ile ilgi odağı olurken 'Annesi değil, ablası sanki', 'Burcu güzelliğini annesinden almış' yorumları yapıldı. İşte Burcu Özberk'in annesi...