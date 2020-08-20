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Burcu Özberk, Yağmur Tanrısevsin ile görüntülenen Murat Kazancıoğlu'yla aşk yaşıyor!

Afili Aşk dizisinde Ayşe karakterine hayat veren Burcu Özberk, güzelliği ile izleyicilerin beğenisini topladı. Çağlar Ertuğrul ile aralarındaki uyumla dikkatleri üzerine çeken Burcu Özberk başarılı performansı ile de göz doldurdu. Afili Aşk oyuncuları Burcu Özberk ve Çağlar Ertuğrul Altın Kelebek'te de başarılarının meyvesini topladı. Bu sürecin ardından en çok aranan oyunculardan biri haline gelen Burcu Özberk'in özel hayatı merak ediliyordu. Bir dönem Alperen Duymaz'la aşk yaşayan ve son olarak Afili Aşk dizisindeki rol arkadaşı Serkay Tütüncü'yla adı anılan Burcu Özberk'in sevgilisi ortaya çıktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :20 Ağustos 2020 , 09:37 Güncelleme Tarihi :31 Ekim 2024 , 16:58
Burcu Özberk, Yağmur Tanrısevsin ile görüntülenen Murat Kazancıoğlu’yla aşk yaşıyor!

Burcu Özberk'in, adı son olarak Yağmur Tanrısevsin'le aşk dedikodularına karışan Murat Kazancıoğlu'yla birlikte olduğu ortaya çıktı. İkilinin, önceki gün Bodrum Maçakızı'nda tüm gün vakit geçirdiği iddia edildi. Çiftin, daha sonra ise iş insanının evine gittiği öğrenildi.

Burcu Özberk, Yağmur Tanrısevsin ile görüntülenen Murat Kazancıoğlu’yla aşk yaşıyor!

Milliyet'in haberine göre; Oyuncu ve iş insanının benzer kareleri paylaşması ise aşklarını ele verdi.

Burcu Özberk, Yağmur Tanrısevsin ile görüntülenen Murat Kazancıoğlu’yla aşk yaşıyor!

Kazancıoğlu'nun köpeğini paylaşan Özberk'in "Bilen bilir" notunu düşerek, kalp çizmesi de dikkatlerden kaçmadı.

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