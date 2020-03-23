Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl, Aşk-ı Memnu'yu uyarladı, sosyal medya yıkıldı! 2019 yılının ilk günlerinde dünya evine giren Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı'nın evliliği kısa sürmüş ve çift, Eylül ayında boşanmıştı. Birbirlerinden uzak kalmaya dayanamayan Akçıl ile Kıratlı, 24.09.2019 tarihini 'milat' kabul ederek birlikteliklerine bir şans daha vermişlerdi. Corona virüs salgını nedeniyle bazı ünlüler, İstanbul kalabalığından uzak yerleri tercih etti. Aşklarına kaldıkları yerden devam eden Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl da onlardan biriydi... Kıratlı ile Akçıl, Aşk-ı Memnu'dan bir sahne çekerek sosyal medyaya damga vurdular.
Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl'dan Aşk-ı Memnu performansı! 'Yeni bölümlerini heyecanla bekliyoruz!23.03.2020 17:48
- Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl'dan Aşk-ı Memnu performansı! 'Yeni bölümlerini heyecanla bekliyoruz!
- Kim Kardashian'ın videosu internete bomba gibi düştü! 'Sucuğa benzemek zormuş'
- Hülya Avşar bornozuyla bacağını ayırıp... Şoke eden video! 'Ne yapıyorsunuz Hülya Hanım"
- Oyuncu Meltem Miraloğlu 81 yaşındaki Amerikalı Patrick'ten boşandı
- Muhterem Nur Müslüm Gürses'e kavuştu! Muhterem Nur son yolculuğuna uğurlandı
- Pop müziğin çılgın ismi Aleyna Tilki'den inginç paylaşım! O pozu olay oldu
- Son dakika: Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur hayatını kaybetti! Muhterem Nur kimdir?
- Güliz Ayla Instagram'daki striptiz videosu sorusu ile şoke oldu! 'Yeni evde direk yok'
- Nusret Gökçe telefon numarasını Instagram'dan paylaştı! 'Kendinizi yalnız hissetmeyin Nusret abiniz yanınızda'
- Hülya Avşar'dan eski eşi Kaya Çilingiroğlu'na koronavirüs ayarı: Bir de doktor anne-babanın çocuğu
- Son dakika: Ender Saraç corona virüse mi yakalandı? Eşi Benan Saraç açıkladı
- İbrahim Tatlıses hayatının şokunu yaşadı! Milyonlarca lirası iki kadın...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.