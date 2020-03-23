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Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl'dan Aşk-ı Memnu performansı! 'Yeni bölümlerini heyecanla bekliyoruz!

Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl'dan Aşk-ı Memnu performansı! 'Yeni bölümlerini heyecanla bekliyoruz!

23.03.2020 17:48

Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl, Aşk-ı Memnu'yu uyarladı, sosyal medya yıkıldı! 2019 yılının ilk günlerinde dünya evine giren Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı'nın evliliği kısa sürmüş ve çift, Eylül ayında boşanmıştı. Birbirlerinden uzak kalmaya dayanamayan Akçıl ile Kıratlı, 24.09.2019 tarihini 'milat' kabul ederek birlikteliklerine bir şans daha vermişlerdi. Corona virüs salgını nedeniyle bazı ünlüler, İstanbul kalabalığından uzak yerleri tercih etti. Aşklarına kaldıkları yerden devam eden Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl da onlardan biriydi... Kıratlı ile Akçıl, Aşk-ı Memnu'dan bir sahne çekerek sosyal medyaya damga vurdular.


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