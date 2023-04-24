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Burak Özçivit ‘’boks zamanı’’ deyip oğlu Karan ile beraber şov yaptı! O anlar sosyal medyayı salladı…

Burak Özçivit ‘’boks zamanı’’ deyip oğlu Karan ile beraber şov yaptı! O anlar sosyal medyayı salladı…
24.04.2023 19:59 - Son Güncelleme: 24.04.2023 20:00

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ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da "Osman Bey" karakterini canlandıran Burak Özçivit, 2017 yılında Fahriye Evcen ile dünya evine girmişti. Magazin dünyasının gözde çiftleri arasında yer alan ikilinin bu evlilikten Karan ve Kerem adında iki evladı oldu. Mutlu evlilikleriye adeta parmak ısırtan çiftin minik oğulları Karan Özçivit ile paylaştığı görüntüler sosyal medyaya damgasını vurdu. Öte yandan Kuruluş Osman'ın bileği bükülmez Osman Bey'i Burak Özçivit ve oğlu Karan Özçivit'in son hali dikkatleri üzerine topladı.

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