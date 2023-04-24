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Su Burcu Yazgı Coşkun paylaştı sosyal medya onu konuştu! İşte ortalığı yıkan dansı! ‘’Yandı buralar yandı’’

Su Burcu Yazgı Coşkun paylaştı sosyal medya onu konuştu! İşte ortalığı yıkan dansı! ‘’Yandı buralar yandı’’
24.04.2023 21:00 - Son Güncelleme: 24.04.2023 21:01

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Su Burcu Yazgı Coşkun'un dansına yorum ve beğeni yağdı! Senaryosunu Gül Abus Semerci'nin üstlendiği Kardeşlerim dizisi konusuyla gündeme gelirken, dizinin oyuncuları da epey merak ediliyor. Bu oyunculardan biri de dizide "Asiye" karakterini canlandıran güzel oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun. Kardeşlerim dizisinde Asiye karakterine hayat veren Su Burcu Yazgı Coşkun oldukça başarılı oyunculuk performansıyla oyunculuk kariyerinde hızla yükselmeye devam ediyor. Son olarak sosyal medya hesabında paylaştığı dans videosuyla ortalığı kasıp kavuran güzel oyuncu beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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