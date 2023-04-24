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Demet Akalın'dan Mert'ine göre tarife! Mert Ramazan Demir'i göklere çıkardı Mert Yazıcıoğlu'nu yerin dibine soktu!

Demet Akalın'dan Mert'ine göre tarife! Mert Ramazan Demir'i göklere çıkardı Mert Yazıcıoğlu'nu yerin dibine soktu!
24.04.2023 16:28 - Son Güncelleme: 24.04.2023 16:29

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Sosyal medyayı aktif kullanan ve televizyonlarındaki dizi ve programları yakından takip eden Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde Mert Ramazan Demir ile Mert Yazıcıoğlu'nu karıştırırak büyük bir pota imzasını atmıştı. Afra Saraçoğlu olayı nedeniyle aralarının açık olduğu ikiliyi yine yan yana getiren Akalın sonrasında paylaşımı kaldırdı kaldırmasına ama dillere düştü bir kere. Son olarak Müge Anlı'nın bir sözüne yaptığı yorumla dikkat çeken Demet Akalın, günler sonra 'Mert' olayına açıklık getirdi. İşte detaylar...

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