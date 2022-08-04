Haberler Magazin Videoları BOMBA İFŞA! Çağla Şıkel İzzet Antebi yasak aşkı iddiasında son dakika! İftira atan Didem Sarı'nın yeni sevgilisi EVLİ çıktı!

BOMBA İFŞA! Çağla Şıkel İzzet Antebi yasak aşkı iddiasında son dakika! İftira atan Didem Sarı'nın yeni sevgilisi EVLİ çıktı!

BOMBA İFŞA! Çağla Şıkel İzzet Antebi yasak aşkı iddiasında son dakika! İftira atan Didem Sarı'nın yeni sevgilisi EVLİ çıktı!
04.08.2022 12:54

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Magazin basınına bomba gibi düşen Çağla Şıkel İzzet Antebi yasak aşkı gündemi sarsmıştı. İzzet Antebi iddialar sonrası jet hızıyla savcılığa başvurarak "özel hayatın gizliliğini ihlal" ve "iftira" suçlarından şikayetçi oldu. Çağla Şıkel ise mahkemeye başvurup korunma talebinde bulundu. Tüm bu gelişmelerin ardından iddiaları yalan çıkan eski eş Didem Sarı hakkında son dakika bomba bir gelişme yaşandı. Çağla Şıkel'i evli bir erkekle ilişki kurmakla suçlayan Didem Sarı'nın yeni sevgilisi evli çıktı. İşte detaylar...

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