Magazin basınına bomba gibi düşen Çağla Şıkel İzzet Antebi yasak aşkı gündemi sarsmıştı. İzzet Antebi iddialar sonrası jet hızıyla savcılığa başvurarak "özel hayatın gizliliğini ihlal" ve "iftira" suçlarından şikayetçi oldu. Çağla Şıkel ise mahkemeye başvurup korunma talebinde bulundu. Tüm bu gelişmelerin ardından iddiaları yalan çıkan eski eş Didem Sarı hakkında son dakika bomba bir gelişme yaşandı. Çağla Şıkel'i evli bir erkekle ilişki kurmakla suçlayan Didem Sarı'nın yeni sevgilisi evli çıktı. İşte detaylar...