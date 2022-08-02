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Demet Akalın'dan akla zarar hareket! O olayın üstüne bakın ne dedi! Sahneye çıkan garsonun başından aşağı...

Demet Akalın'dan akla zarar hareket! O olayın üstüne bakın ne dedi! Sahneye çıkan garsonun başından aşağı...
02.08.2022 15:47

OTOMATİK OYNAT

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Yine Demet Akalın yine olay hareket! O olayın üstüne yaptığı açıklama ile dikkat çekti ünlü şarkıcı... Son dönemde girdiği polemiklerle ve sosyal medyadaki paylaşımlarıyla adından söz ettiren Demet Akalın sahnede yaptığı hareketle tepki çekti. Demet Akalın, sahne aldığı mekanda kadehi garsonun başından aşağı döken.Akalın bununla da kalmadı bir de garsonu azarladı. Yaşananlar sonrası tepki çeken Akalın sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Demet Akalın tepkilerin ardından bakın ne açıklama yaptı.

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