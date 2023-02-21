Bircan Bali’den fırsatçılara tepki: ‘’Gözünüz doysun’’

Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki deprem tüm ülkeyi yasa boğdu. Ardından Hatay'da yaşanan deprem acıyı perçinlendi. Bir yanda tüm Türkiye kayıplarının yasını tutarken bir yandan da depremzedelerin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Bir çok kuruluş, yardım kampanyaları düzenliyor ancak bazılarından yüz kızartan fırsatçılık hamleleri geliyor. Onlardan biri de İstanbul'da şubesi olan bir işletmeye ait. O işletmenin dalga geçer gibi sözde yardım kampanyasına Bircan Bali’den tepki geldi. İşte Bircan Bali’nin açıklamaları…