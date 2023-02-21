Haberler Magazin Videoları Bircan Bali’den fırsatçılara tepki: ‘’Gözünüz doysun’’

Bircan Bali’den fırsatçılara tepki: ‘’Gözünüz doysun’’

Bircan Bali’den fırsatçılara tepki: ‘’Gözünüz doysun’’
21.02.2023 11:06 - Son Güncelleme: 21.02.2023 11:08

OTOMATİK OYNAT

Magazin 02:11
Bircan Bali’den peş peşe sert...
Magazin 00:24
CZN Burak’tan yürek yakan Taha...
Magazin 01:00
"Nurlar içinde uyuyun canım...
Magazin 00:51
İsmail Hacıoğlu’nun babası...
Magazin 03:27
Deniz Akkaya'dan Haluk...
Magazin 00:30
Hülya Koçyiğit'in torunu...
Magazin 00:16
Mert Ramazan Demir set çıkışı...
Magazin 00:20
Kemal Sunal'ın Çöpçüler Kralı...
Magazin 01:47
Sosyal medya fenomeni Taha...
Magazin 00:32
Fenomen Taha Duymaz'dan acı...
Magazin 00:21
Deniz Akkaya'dan Haluk...
Magazin 09:10
Acun Ilıcalı bağış gecesine...

Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki deprem tüm ülkeyi yasa boğdu. Ardından Hatay'da yaşanan deprem acıyı perçinlendi. Bir yanda tüm Türkiye kayıplarının yasını tutarken bir yandan da depremzedelerin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Bir çok kuruluş, yardım kampanyaları düzenliyor ancak bazılarından yüz kızartan fırsatçılık hamleleri geliyor. Onlardan biri de İstanbul'da şubesi olan bir işletmeye ait. O işletmenin dalga geçer gibi sözde yardım kampanyasına Bircan Bali’den tepki geldi. İşte Bircan Bali’nin açıklamaları…

Magazin Videoları
SON DAKİKA