ATV ekranlarında duygu dolu anlar! Depremzede baba-kız birbirine kavuştu! Müge Anlı’nın gözleri doldu…

Müge Anlı'nın canlı yayında zor anları! Sesi titreyerek açıkladı Necati Karagön ile depremden sonra ayrı düştüğü kızı ilk kez ATV canlı yayınında karşı karşıya geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde binlerce can alan deprem felaketinin ardından yaralar sarılmaya çalışılıyor. Depremde yaşadıklarını anlatan ve ailesinden 14 kişiyi kaybeden depremzede Necati Karagön, Hatay merkezde oturdukları 7 katlı apartmanın 2. katından tam 7. günde çıkarılmıştı. Müge Anlı çorbasıyla hayata tutunan Necati Karagön'ün hayali gerçek oldu, Müge Anlı ekibi anında istediği sıcak çorbayı ona ulaştırdı. Ardından Müge Anlı ile görüntülü konuşan depremzede bugün ATV canlı yayınında ayrı düştüğü kızını gördü. Müge Anlı baba - kızın kavuşmasını izlerken müjdeli haberi de paylaştı.