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Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç'in annesi kızının pabucunu dama attı! Böyle anne mi olur...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç'in annesi kızının pabucunu dama attı! Böyle anne mi olur...
20.05.2021 09:23
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Kadrosunda Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Melike İpek Yalova, Kerem Alışık, Bülent Polat, Nazan Kesal, Esra Dermancıoğlu, Hande Soral, Furkan Palalı, Selin Yeninci gibi isimleri barındıran Bir Zamanlar Çukurova'nın en çok dikkat çeken ismi hiç kuşkusuz Selin Genç. 26 yaşındaki güzeller güzeli oyuncu dizide çektiği dikkatten daha fazlasını sosyal medyada çekiyor. Geçtiğimiz bölümlerde gelinlik giyen Selin Genç sosyal medyada da oldukça aktif. Her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alan Selin Genç'in annesini görenler şaştı kaldı. Selin Genç ve annesinin fotoğrafıını görenler 'Anasına bak kızını al', 'Benzerliğin bu kadarına pes' yorumlarında bulundu. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın güzeller güzeli Gülten'inin annesi.


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