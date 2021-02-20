Bir Zamanlar Çukurova 85. bölüm fragmanı merakla bekleniyor! Demir Behice'yi öldürecek mi?

Soluksuz izlenen sahneleriyle Bir Zamanlar Çukurova'da dün akşam yaşanan gelişmelerle heyecan en üst seviyelere çıktı. Son bölümde Sevda ile karşılaşan Bediye, tüm şehrin konuştuğu Hünkar Yaman'ın ölümüyle ilgili Behice detayını Sevda'ya birer birer anlattı. Müjgan ve Behice arasında İstanbul konuşması geçerken Züleyha aniden oraya gelip Behice'nin Hünkar Yaman'ın öldürdüğünü gösteren belgeleri herkesle paylaştı. Bıçağın ise savcılıkta olduğunu ifade etti. Heyecan dolu sahneleriyle birlikte Bir Zamanlar Çukurova 85. bölüm fragmanında yaşanacak yeni gelişmeler merak konusu olmaya devam ediyor.