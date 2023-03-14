Bir Küçük Gün Işığı’nın Feraye’si Eda Özerkan’ın eşini gören şaştı kaldı!

Seray Kaya (Elif), Berk Oktay (Fırat), Esra Dermancıoğlu (Ümran), Tuğçe Açıkgöz (Dila), Şeyma Korkmaz Mete (Sude) gibi birçok başarılı oyuncuyu bir araya getiren ATV'nin iddialı dizisi Bir Küçük Gün Işığı, yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizide Feraye karakterini canlandıran ve performansıyla dikkat çeken Eda Özerkan da kısa sürede gündem oldu. 39 yaşındaki oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edildi ve "Eda Özerkan evli mi?" sorusunun yanıtı aratıldı. Özerkan'ın ünlü oyuncuyla 7 yıl önce nikah masasına oturduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı.