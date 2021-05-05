RAMAZAN İMSAKİYE
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Bill Gates ve Melinda Gates serveti nasıl bölüşecek? 146 milyar dolara ne olacak?

Bill Gates ve Melinda Gates serveti nasıl bölüşecek? 146 milyar dolara ne olacak?
05.05.2021 11:46
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Şu sıralar herkesin gözü Bill Gates ve Melinda Gates neden boşanıyor sorusunun cevabına çevrilmiş durumda. Bu soru henüz tam olarak yanıtlanmamışken gündemi sarsan bomba bir konuda daha geldi. Dünyanın en zengin dördüncü ismi Bill Gates ile 27 yıllık eşi Melinda Gates'in boşanma haberi üzerine, '146 milyar dolarlık servet nasıl paylaşılacak?' oldu. Davayı açan Melinda Gates, nafaka istemedi ancak mallarla ilgili detaylar gizli kaldı… İşte Bill Gates ve Melinda Gates'in boşanma sürecine dair tüm detaylar.


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