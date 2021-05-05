Bill Gates ve Melinda Gates neden boşanıyor sorusu merak edilirken bir bomba daha geldi! 146 milyar dolara ne olacak?

Şu sıralar herkesin gözü Bill Gates ve Melinda Gates neden boşanıyor sorusunun cevabına çevrilmiş durumda. Bu soru henüz tam olarak yanıtlanmamışken gündemi sarsan bomba bir konuda daha geldi. Dünyanın en zengin dördüncü ismi Bill Gates ile 27 yıllık eşi Melinda Gates'in boşanma haberi üzerine, '146 milyar dolarlık servet nasıl paylaşılacak?' oldu. Davayı açan Melinda Gates, nafaka istemedi ancak mallarla ilgili detaylar gizli kaldı… İşte Bill Gates ve Melinda Gates'in boşanma sürecine dair tüm detaylar.

05.05.2021 06:59 - Son Güncelleme: 05.05.2021 06:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





