RAMAZAN İMSAKİYE
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Bill Gates ve Melinda Gates neden boşanıyor sorusu merak edilirken bir bomba daha geldi! 146 milyar dolara ne olacak?

Şu sıralar herkesin gözü Bill Gates ve Melinda Gates neden boşanıyor sorusunun cevabına çevrilmiş durumda. Bu soru henüz tam olarak yanıtlanmamışken gündemi sarsan bomba bir konuda daha geldi. Dünyanın en zengin dördüncü ismi Bill Gates ile 27 yıllık eşi Melinda Gates'in boşanma haberi üzerine, '146 milyar dolarlık servet nasıl paylaşılacak?' oldu. Davayı açan Melinda Gates, nafaka istemedi ancak mallarla ilgili detaylar gizli kaldı… İşte Bill Gates ve Melinda Gates'in boşanma sürecine dair tüm detaylar.

05.05.2021 06:59 - Son Güncelleme: 05.05.2021 06:59
Bill Gates ve Melinda Gates neden boşanıyor sorusu merak edilirken bir bomba daha geldi! 146 milyar dolara ne olacak?

ABD'li milyarder Bill ve Melinda Gates, önceki gün Twitter'dan yaptıkları bir ortak açıklamayla 27 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı aldıklarını duyurdu.

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Bill Gates ve Melinda Gates neden boşanıyor sorusu merak edilirken bir bomba daha geldi! 146 milyar dolara ne olacak?

Açıklamada; "İlişkimiz üzerinde çok düşündükten ve çok çalıştıktan sonra, evliliğimizi sona erdirme kararını verdik" diyen ikilinin bu sürpriz haberi üzerine herkesin aklına tek bir soru geldi:

Bill Gates ve Melinda Gates neden boşanıyor sorusu merak edilirken bir bomba daha geldi! 146 milyar dolara ne olacak?

"146 milyar dolarlık servet, tahmin bile edilemez değeri sahip mülkler, paha biçilemez sanat koleksiyonu, arabalar ve jetler nasıl paylaştırılacak?"

Bill Gates ve Melinda Gates neden boşanıyor sorusu merak edilirken bir bomba daha geldi! 146 milyar dolara ne olacak?

Hayırseverlik faaliyetlerinin devamında işbirliği yapacaklarını vurgulayan ikili, çok merak edilen bu konuyla ilgili yorumsuz kaldı.

Bill Gates ve Melinda Gates neden boşanıyor sorusu merak edilirken bir bomba daha geldi! 146 milyar dolara ne olacak?

SERVET İKİYE Mİ BÖLÜNECEK?