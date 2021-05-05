"Gönüllüler ünlüleri yendi" Survivor Melis elendi mi? 2021 Survivor kim elendi, kim gitti?

2021 Survivor kim elendi kim gitti? Survivor Melis elendi mi? TV8'in sevilen yarışma programı Survivor 2021'de bu gece adaya veda eden isim belli oldu. Acun Ilıcalı, Sergen-Melis-Merve arasından elenen ismi açıkladı. Ilıcalı, elenen ismin açıkladıktan sonra ünlüler ve gönüllüler takımlarının sil baştan karılacağını kesinleşti. Böylelikle Survivor 2021'de gönüllüler kadrosu ünlüler kadrosunu yendi. İşte Survivor 2021'de geceye damga vuran anlar ve açıklamalar...

Survivor kim elendi? 4 Mayıs Survivor kim elendi sorusunun yanıtı belli oldu. Survivor yarışmasını takip edenler Exxen Survivor SMS oy sıralaması hakkında araştırma yapmaya başladı. Survivor yarışmasında her hafta bir yarışmacı Dominik adasına ve Survivor birincisi olma hayallerine veda ediyor. Peki 4 Mayıs Survivor kim elendi? İşte yanıtı!

4 MAYIS SURVİVOR KİM ELENDİ?

Ünlüler takımında halk oylamasının SMS birincisi İsmail Balaban oldu. İsmail, elenmesi yönünde Melis'in adını verdi.

Survivor'ın 4 Mayıs Salı akşamı yayınlanan bölümünde bir yarışmacıyı elemek üzere eleme konseyi toplandı. Yarışmanın eleme potasında yer alan ilk iki isim oynanan dokunulmazlık oyunları neticesinde Merve ve Sergen olmuştu. Acun Ilıcalı'nın açıkladığı SMS oylaması sonrası birinci olan isim ünlüler takımından İsmail Balaban oldu. İsmail Balaban'ın potaya gönderdiği isim Melis oldu. Böylece eleme adayları Merve, Melis ve Sergen oldu. Acun Ilıcalı bu 3 isim arasından en az SMS'i alan yarışmacıyı açıkladı. Survivor'da bu hafta elenen isim Melis oldu. Melis adaya ve şampiyonluk hayaline veda etti.

4-5 MAYIS SURVİVOR SMS SIRALAMASI!

Survivor 4 – 5 Mayıs SMS oylaması sıralaması ve puan durumu tam liste belli oldu. SMS birincisi İsmail Balaban oldu.

Survivor Ünlüler SMS sıralaması

5) Melis

4) Merve

3) Sergen

2) Batuhan

1) İsmail