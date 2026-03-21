Bergüzar Korel’in "Şarkı" imtihanı: Oğlu Ali’nin şarkı seçimi izleyenleri şaşırttı
Meslektaşı Halit Ergenç ile mutlu bir evliliği olan ve üç çocuk annesi Bergüzar Korel, büyük oğlu Ali ile yaptığı neşeli yolculuğu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Yol boyunca keyifli vakit geçiren ikiliden Korel, "Benim sevdiğim bir şarkıyı aç" diyerek DJ koltuğunu oğluna bıraktı. Ancak Ali’nin saniyeler içinde açtığı sürpriz parça, ünlü oyuncuyu adeta şoke etti. Anne-oğulun o eğlenceli "kuşak çatışması" ve kahkahaları kısa sürede binlerce beğeni topladı.