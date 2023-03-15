Ben Bu Cihana Sığmazam’ın Tatavlalı’sı Engin Benli oğlu ile eğlenceli anlarını paylaştı!

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ebru Özkan ve Pelin Akil'in yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam'da Tatavlalı karakterini canlandıran Engin Benli, ATV ekranlarında yayınlanan yeni bölümle birlikte gündem oldu. Bunun üzerine ünlü oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 53 yaşındaki bir çocuk babası Benli'nin özellikle ailesi merak edildi. İnternet kullanıcıları "Engin Benli'nin eşi kim?" sorusunun yanıtını aratırken yıldız ismin ünlü oyuncuyla 16 yıldır evli olduğunu duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Engin Benli'nin kendisi gibi oyuncu olan eşi...