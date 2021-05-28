Şeyma Subaşı hamilelik iddiaları sonrası bunu yaptı çarşı pazar fena karıştı! Şeyma Subaşı ve sevgilisi Meedo bebek için mi evleniyor
Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, pahalı kıyafetleri ve aksesuarlarıyla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz ay çıktıkları tatille olay yaratan Şeyma Subaşı yaptığı paylaşımla yine sosyal medyayı salladı. Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlilik hazırlığında olan Şeyma Subaşı, Ibiza'daki tatiline devam ediyor. Sevgilisi Mohammed Alsaloussi'dan (36) hamile olduğu iddia edilen Şeyma Subaşı'nın (30) son paylaşımı, dedikoduları alevlendirdi. Subaşı'nın pozlarını gören çok sayıda sosyal medya kullanıcısı aynı yorumu yaptı.
28.05.2021 11:09
- Son Güncelleme: 28.05.2021 11:09
St. Tropez'de Eylül 2017'de dünyaevine girdiği Acun Ilıcalı ile Kasım 2018'de tek celsede boşanan Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisiyle evlilik hazırlığı yapıyor.
DÜĞÜN DAVETİYESİ HAZILIYOR
Fenomen, sevgilisini her fırsatta övgüye boğuyor. Alsaloussi da onun için uçak kapatıyor, Miami'nin en güzel yerinden ev alıyor, Ibiza'da mükemmel bir tatil ayarlıyor.
Subaşı, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımda, Mohammed Alsaloussi ile düğünlerine katılacak misafirler için davetiye listesi yaptıklarını ve çok heyecanlı olduğunu açıklamıştı.
"BENİM İÇİN ÇOK ÇALIŞ"
Sevgilisini çalışırken görüntüleyen Şeyma Subaşı, "Yes my love, work harder for me please" (Evet aşkım, benim için daha çok çalış) mesajıyla herkesi şaşırtmıştı.
Mohammed Alsaloussi ile tatilin keyfini çıkaran Şeyma Subaşı, İspanya'nın Ibiza adasında çekilen pozlarını takipçilerinin beğenisine sunmaya devam ediyor.