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Yeşilçam efsanesi Filiz Akın tek paylaşımla ortalığı salladı!

Yeşilçam efsanesi Filiz Akın tek paylaşımla ortalığı salladı!
18.01.2023 19:13 - Son Güncelleme: 18.01.2023 19:15

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Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından birisi olarak kabul edilen Filiz Akın, hem yeteneği hem güzelliğiyle yıllarca adından söz ettirdi. Şimdilerde 80 yaşında olan oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık magazin gündeminde yer aldı. O paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Akın, evinde çektiği görüntüleri Instagram sayfasında yayınladı. Ünlü oyuncunun hem son hali hem de zevkle döşenmiş evi dikkat çekti. İşte Türk sinemasının "asil, modern, şehirli ve zarif yüzü" olarak hafızlara kazınan Filiz Akın'ın o paylaşımı...

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