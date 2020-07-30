Barış Arduç ile Gupse Özay evlendi! 6 yıl sonra gelen nikahta Gupse Özay'ın bakışları dikkat çekti...

30.07.2020 11:00

Barış Arduç ile Gupse Özay, Çeşme'de evlendi. 6 yıldır süren ilişkide mutlu sona gelindi. Pandemi süreci nedeni ile nikaha ailelerini ve yakın dostlarını çağırmadıklarını belirten ünlü çift, düğünü önümüzdeki yıl yapmayı planladıklarını, nikahı daha fazla ertelemek istemedikleri için ani bir kararla evlendiklerini duyurdu. Başarılı oyunculuğu ile ekranların sevilen ismi olan 36 yaşındaki Gupse Özay'ın nikahta kendisi gibi oyuncu olan yakışıklı eşi Barış Arduç'a bakışları dikkat çekti. Mutluluğu gözlerinden okunan Gupse Özay'ın boyu da merak konusu oldu.