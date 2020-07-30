Barış Arduç ile Gupse Özay evlendi! 6 yıl sonra gelen nikahta Gupse Özay'ın bakışları dikkat çekti...

Heyecanı gözlerinden okunan Gupse Özay ise "Onun dizisi varken benim filmim vardı. Hiç olmadı gerçekten. Çok da düğün seven insanlar değiliz. Bayram sonrası çekimlerimiz olduğu için iki üç gün içerisinde verdiğimiz bir karar oldu" ifadelerini kullandı.