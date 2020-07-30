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Barış Arduç ile Gupse Özay evlendi! 6 yıl sonra gelen nikahta Gupse Özay'ın bakışları dikkat çekti...

Barış Arduç ile Gupse Özay, Çeşme'de evlendi. 6 yıldır süren ilişkide mutlu sona gelindi. Pandemi süreci nedeni ile nikaha ailelerini ve yakın dostlarını çağırmadıklarını belirten ünlü çift, düğünü önümüzdeki yıl yapmayı planladıklarını, nikahı daha fazla ertelemek istemedikleri için ani bir kararla evlendiklerini duyurdu. Başarılı oyunculuğu ile ekranların sevilen ismi olan 36 yaşındaki Gupse Özay'ın nikahta kendisi gibi oyuncu olan yakışıklı eşi Barış Arduç'a bakışları dikkat çekti. Mutluluğu gözlerinden okunan Gupse Özay'ın boyu da merak konusu oldu.

30.07.2020 09:55 - Son Güncelleme: 30.07.2020 11:02
Barış Arduç ile Gupse Özay evlendi! 6 yıl sonra gelen nikahta Gupse Özay'ın bakışları dikkat çekti...

Barış Arduç ve Gupse Özay, birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı. Çift, dün akşam Çeşme'de nikâh masasına oturdu. Yaklaşık 6 yıldır birlikte olan ünlü çiftin mutluluğu gözlerinden okunurken, Gupse Özay'ın eşine hayran bakışları dikkat çekti.

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Barış Arduç ile Gupse Özay evlendi! 6 yıl sonra gelen nikahta Gupse Özay'ın bakışları dikkat çekti...

Eylül gibi evlenmeyi planlayan Özay-Arduç çifti, salgın nedeniyle nikahlarını öne çekti. Nikahta şahitler ve belediye başkanı dahil olmak üzere beş kişi vardı. Çift, düğünü ise salgın bittikten sonra yapmayı düşünüyor.

Barış Arduç ile Gupse Özay evlendi! 6 yıl sonra gelen nikahta Gupse Özay'ın bakışları dikkat çekti...

3 SENE ÖNCE EVLİLİK TEKLİFİ ETMİŞ

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan ikiliden Barış Arduç "evlenme teklif edeli üç sene oldu" ifadelerini kullandı. Pandemi dolayısıyla aile büyükleri olmadan bir nikah kıymak istediklerini söyleyen Arduç "önümüzdeki yaza kısmetse düğün de yaparız" şeklinde konuştu.

Barış Arduç ile Gupse Özay evlendi! 6 yıl sonra gelen nikahta Gupse Özay'ın bakışları dikkat çekti...

Heyecanı gözlerinden okunan Gupse Özay ise "Onun dizisi varken benim filmim vardı. Hiç olmadı gerçekten. Çok da düğün seven insanlar değiliz. Bayram sonrası çekimlerimiz olduğu için iki üç gün içerisinde verdiğimiz bir karar oldu" ifadelerini kullandı.

Barış Arduç ile Gupse Özay evlendi! 6 yıl sonra gelen nikahta Gupse Özay'ın bakışları dikkat çekti...

Nikahta sevgilisine hayran hayran bakan Gupse Özay'ın boyu da merak konusu oldu. İşte evlilikleri ile gündeme bomba gibi düşen Barış Arduç ve Gupse Özay'ın boy farkı başta olmak üzere ünlülerin boyları...

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