15 gündür yoğun bakımda olan Hatice Akarsu'dan bugün üzücü haber geldi. Yıllar önce trafik kazası sonrası hayatını kaybeden şarkıcı Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu vefat etti. Peki, Hatice Akarsu kimdir, kaç yaşındaydı? Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu neden öldü, hastalığı neydi? İşte detaylar!

29 Haziran 2007 tarihinde Bodrum Torba Kavşağı'nda trafik kazası geçiren Barış Akarsu, beş günlük yoğun bakımın ardından 4 Temmuz 2007'de hastanede yaşamını yitirmişti.

Henüz 28 yaşında hayatını kaybedip, sanat dünyasını ve sevenlerini yasa boğan ünlü şarkıcının annesi Hatice Akarsu'dan bugün üzücü bir haber geldi.

YOĞUN BAKIMDAYDI

Ses sanatçısı Onur Akay'ın haberine göre; pankreas kanseri teşhisi konulan ve teşhisten dört ay sonra ameliyat olan Hatice Akarsu, hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi görmeye başlamıştı.

Ameliyat sırasında kanser kitlesine ulaşılamadı ve Hatice Akarsu çoklu organ yetmezliğinden dolayı Ankara Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Barış Akarsu'nun kardeşi Nesrin Akarsu, üç gün önce Instagram'da bir paylaşım yaparak annesi Hatice Akarsu için sevenlerinden dua istemişti: Annem pankreas kanseri sonrası ameliyat geçirmişti. Uzun süredir hastanedeyiz. Şimdi yoğun bakımda. Hatice annenizin dualarınıza ihtiyacı var. Bizi seven, abimi seven herkesten duanın gücüne inanarak annemin sağlığı için dua istiyorum hepinizden.

Hastanede pankreas kanseri tedavisi gören Hatice Akarsu'nun sağlık durumuyla alakalı yeğeni de sosyal medya sayfasından bilgilendirme mesajı yayınlamıştı.

ANMA TÖRENİNE KATILAMADI

Barış Akarsu, 42'nci doğum gününde Bartın'ın Amasra ilçesindeki mezarı başında yakınları ve sevenleri tarafından anılmıştı. Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu, hastanede tedavi görmesi nedeniyle anma etkinliğine katılamamıştı.

Ağabeyinin mezarına çiçek bırakan Nesrin Akarsu, "Ağabeyimin hayatının anlatılacağı film 14 yıl sonra çekilecek. Buna aile olarak karar verdik. Barış Akarsu'nun hayatı 14 yıl sonra yeniden canlanacak ve gelecek nesillere aktarılmış olacak" demişti.

HATİCE AKARSU KİMDİR?

TRAFİK kazası sonucu hayatını kaybeden şarkıcı Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bodrum'da 29 Haziran 2007'de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu'ya bir süre önce pankreas kanseri teşhisi kondu. Ameliyat olan ve tedavisi devam eden Hatice Akarsu,15 gün önce de Ankara Şehir Hastanesi'nin yoğun bakıma kaldırıldı.Yaşam mücadelesi veren Akarsu, bugün çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti.

BARIŞ AKARSU KİMDİR?

Akarsu, 29 Haziran 1979 tarihinde Bartın'da dünyaya geldi. Rock müziğin başarılı ismi olarak bilinen Barış Akarsu, ilk, orta ve lise öğrenimini Amasra'da tamamladı. Lise öğrenimini sürdürürken Amasra Yelken Kulübü'nde profesyonel olarak yelken sporuyla ilgilenmeye başladı. Müzikle gerçek anlamda tanışması, Amasra'ya gelen müzisyenlerden etkilenerek çalmayı öğrendiği klavye, gitar ve mızıka ile olmuştur.

Barış Akarsu, o dönem dinlediği 1970 ve 1980'lerin rock, hard rock ve heavy metal grup ve sanatçılarından etkilendi. Antalya'da animatör ve müzisyen olarak çalıştı. Ankara'da garsonluk, barmenlik ve müzisyenlik yaptı. Daha sonra Karadeniz Ereğlisi'ne gelerek dört yılçeşitli barlarda, yerel televizyon ve radyolarda programlar yaptı. Bu dönemde ATV kanalında yayınlanan Akademi Türkiye yarışmasına katıldı ve Temmuz 2004 yılında yarışmadan birincilik elde etti. Yarışmadan sonra İstanbul'a yerleşti ve müzik çalışmalarını sürdürdü.