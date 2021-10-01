Bahar Candan canlı yayında boyut değiştirdi! Gündüz kuşağında yayınlanan bir magazin programına katılan Bahar Candan, yine dikkat çeken yeni bomba açıklamalara imza attı. Yayın sırasında insanların üçüncü boyutta olduğunu ancak kendisinin yedinci boyutta olduğunu dile getiren Candan, programa damga vurdu. Dilan Çiçek Deniz'in İngilizce röportajı sonrasında sosyal medyanın diline düştüğü anları yorumlayan Candan birdendire ''Arkanda uzaylı var şu ani, şimdi sola doğru geçti'' sözleriyle stüdyodakileri ve ekran başındaki herkesi şaşkına çevirdi. Candan'ın olay açıklamaları anında programın bir diğer konuğu Yeliz Yeşilmen kahkahalara boğuldu. Stüdyoda yaşanan bomba anlar sosyal medyaya damga vurdu. İşte o anlar...

İşte Benim Stilim adlı yarışmayla adını duyuran Bahar Candan, 2. Sayfa programına konuk oldu. Candan'ın canlı yayında anlattıkları sunucular şaşkına uğratırken Yeşilmen'i de kahkahaya boğdu.

Canlı yayında Dilan Çiçek Deniz'in gündem olan İngilizce videosu hakkında konuşan Bahar Candan, bir anda sunucuya dönerek "Arkanda uzaylı var" dedi.

Program sunucularından Gülşen Yüksel Salt, Candan'ın söylediği karşısına şaşkına döndü ve bir anda arkasına dönerek rejiden kamera kayıtlarını kontrol etmesini söyledi.

"BEN YEDİNCİ BOYUTTAYIM"

Bahar Candan, "Arkanda uzaylı var gerçekten. Şimdi şu tarafa geçti. Şuan da onun kendini ifade etmesi için bir dili yok. Yedinci boyuttaki sinyaller bunlar" diyerek sözlerini sürdürdü.

"SİZ 3. BOYUTTASINIZ"

Programın diğer konuğu Yeliz Yeşilmen ise Candan'ın sözleri üzerine kendisine hakim olamadı ve kahkahayı patlattı.