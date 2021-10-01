Okan Bayülgen sosyal medya fenomenlerine fena saydırdı! Bayülgen: ''Influencer'ların hepsi çöp ve zavallılar''

Okan Bayülgen Influencer'lara fena saydırdı! Okan Bayülgen dün gece yayınlanan ve Buket Aydın'ın sunuculuğunu yaptığı programa konuk oldu. Bayülgen, Buket Aydın'ın ''Influencer'lık ve fenomenlikte yeni bir meslek oldu ya'' cümlesine sert sözlerle yanıt verdi. Bayülgen; “Onları çöpe atıyorum hepsini ben. Onlar çöp, hepsi çöp. Para kazanmaya çalışan zavallılar hepsi. Hiçbir şey olmaz onlardan. İnsanlar neden sanatlarını yapmak yerine Instagram üzerinden buna tenezzül ederler anlamıyorum. Çok çirkin bir şey bence.” dedi. Bayülgen'in bu açıklamalara sosyal medyada destek çıkanda oldu karşı çıkanda. İşte Bayülgen'in çok ses getiren ve tartışma yaratan o açıklaması...

Son yılların en popülerleşen meslekleri arasında yer alan 'Influencer'lık üzerine konuşan Bayülgen, sosyal medyadaki fenomenler için "Hepsi çöp, hepsi zavallı" yorumunda bulundu.

Okan Bayülgen, konuyla ilgili açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Onları çöpe atıyorum hepsini ben. Onlar çöp, hepsi çöp. Para kazanmaya çalışan zavallılar hepsi. Hiçbir şey olmaz onlardan. Onlar bazı aplikasyonlar geçerliliği koruduğu sürece bir şey yapabilen, bu yolla da üç beş kuruş para kazanabilen insanlar. Başka bir şey değil. Ve sevdiğimiz, tanıdığımız sanatçıların bu işlere girmesi bende utanç duygusu uyandırıyor. İnsanlar neden sanatlarını yapmak yerine Instagram üzerinden buna tenezzül ederler anlamıyorum. Çok çirkin bir şey bence."