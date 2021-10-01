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Mehmet Yalçınkaya dilinin altındaki baklayı çıkardı! Masterchef'in korkulan şefi her yemeğe neden şeker attığını açıkladı! Meğer...

Mehmet Yalçınkaya dilinin altındaki baklayı çıkardı! Masterchef'in korkulan şefi her yemeğe neden şeker attığını açıkladı! Meğer...
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Mehmet Yalçınkaya dilinin altındaki baklayı çıkardı! Gastronomi alanındaki başarılı kariyerini televizyon ekranlarına da taşıyan, 4 sezondur TV 8 ekranarında izleyiciyle buluşan Masterchef adlı yemek yarışma programında jüri üyeliği yapan Mehmet Yalçınkaya sonunda herkesin yanıtını merak ettiği o gerçeği açıkladı. Yaptığı yemekleriyle programın büyük ödülüne ulaşmaya çalışan yarışmacıların en büyük korkusu hiç şüphesiz Mehmet Şef'ten fırça yemek. Sert mizacıyla korku salan MasterChef'in Mehmet Şef, katıldığı bir televizyon programında neden her yemeğe şeker attığını açıkladı. Mehmet Şef'in dikkat çeken bu hareketinin altında bakın hangi neden yatıyormuş.


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