Bahar Candan’dan inciler! Öyle şeyler söyledi ki sunucular şaşkınlıkla arkalarına döndü Yeliz Yeşilmen kahkahayı bastı
Bahar Candan canlı yayında ağızları açık bıraktı! İşte Benim Stilim adlı moda programıyla adını duyuran Bahar Candan, yarışmanın ardından ilginç yaşam tarzı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oldu. Son günlerde katıldığı magazin programlarıyla adından söz ettiren Candan, yine bir canlı yayına konuk oldu ve dikkat çeken açıklamalara imza attı. Yayın sırasında insanların üçüncü boyutta olduğunu ancak kendisinin yedinci boyutta olduğunu dile getiren Candan, programa damga vurdu. Candan'ın program sunucularını şaşkına çevirdiği ve konuk Yeliz Yeşilmen'i kahkahaya boğduğu anlar ise sosyal medyaya damga vurdu. İşte o anlar...
01.10.2021 12:35
- Son Güncelleme: 01.10.2021 13:03
İşte Benim Stilim adlı yarışmayla adını duyuran Bahar Candan, 2. Sayfa programına konuk oldu. Candan'ın canlı yayında anlattıkları sunucular şaşkına uğratırken Yeşilmen'i de kahkahaya boğdu.
Canlı yayında Dilan Çiçek Deniz'in gündem olan İngilizce videosu hakkında konuşan Bahar Candan, bir anda sunucuya dönerek "Arkanda uzaylı var" dedi.
"BEN YEDİNCİ BOYUTTAYIM"
Bahar Candan, "Arkanda uzaylı var gerçekten. Şimdi şu tarafa geçti. Şuan da onun kendini ifade etmesi için bir dili yok. Yedinci boyuttaki sinyaller bunlar" diyerek sözlerini sürdürdü.
"SİZ 3. BOYUTTASINIZ"
Programın diğer konuğu Yeliz Yeşilmen ise Candan'ın sözleri üzerine kendisine hakim olamadı ve kahkahayı paylattı.