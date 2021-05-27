Aygün Aydın ifşanın ardından bir bomba daha patlattı! “Beni bilirsiniz en iyisine binmek isterim”

Aygün Aydın ifşanın ardından bir olay paylaşım daha! "Beni bilirsiniz en iyisine binmek isterim" dedi Hakan Sabancı yorumu gündeme bomba gibi düştü... Oyunculuk yapan Aygün Aydın, son olarak Hakan Sabancı'yı ifşa ettiği paylaşımlarla gündeme geldi. Hakan Sabancı ile ilişki yaşadığına inanmayanlara kızıp ünlü iş adamıyla yazışmalarını yayınlayan Aygün Aydın, sosyal medyadan paylaştığı gönderileriyle dikkatleri üzerine çekmişti. Yaşanan olayların ardından Instagram sayfasındaki gönderilerini sıfırlayan Aygün Aydın skandal paylaşımlarına son olarak duş aldığı videoyu eklemişti. Dur durak bilmeyen Aygün Aydın şimdi de Lamborghini marka aracın üstünde olduğu pozunu "Beni bilirsiniz ben sadece en iyisine binmek isterim" notuyla paylaştı. Aydın, takipçisinden gelen Hakan Sabancı yorumuna gülücük atarak yanıt vermekle yetindi...