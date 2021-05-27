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Aygün Aydın'dan ifşanın ardından bir bomba paylaşım daha! “Beni bilirsiniz en iyisine binmek isterim” dedi Hakan Sabancı...

Aygün Aydın ifşanın ardından bir olay paylaşım daha! "Beni bilirsiniz en iyisine binmek isterim" dedi Hakan Sabancı yorumu gündeme bomba gibi düştü... Oyunculuk yapan Aygün Aydın, son olarak Hakan Sabancı'yı ifşa ettiği paylaşımlarla gündeme geldi. Hakan Sabancı ile ilişki yaşadığına inanmayanlara kızıp ünlü iş adamıyla yazışmalarını yayınlayan Aygün Aydın, sosyal medyadan paylaştığı gönderileriyle dikkatleri üzerine çekmişti. Yaşanan olayların ardından Instagram sayfasındaki gönderilerini sıfırlayan Aygün Aydın skandal paylaşımlarına son olarak duş aldığı videoyu eklemişti. Dur durak bilmeyen Aygün Aydın şimdi de Lamborghini marka aracın üstünde olduğu pozunu "Beni bilirsiniz ben sadece en iyisine binmek isterim" notuyla paylaştı. Aydın, takipçisinden gelen Hakan Sabancı yorumuna gülücük atarak yanıt vermekle yetindi...

27.05.2021 12:25 - Son Güncelleme: 27.05.2021 12:32
Aygün Aydın'dan ifşanın ardından bir bomba paylaşım daha! “Beni bilirsiniz en iyisine binmek isterim” dedi Hakan Sabancı...

Aygün Aydın'dan ifşanın ardından bir bomba paylaşım daha! "Beni bilirsiniz en iyisine binmek isterim" dedi Hakan Sabancı yorumu görenleri şoke etti!

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Aygün Aydın'dan ifşanın ardından bir bomba paylaşım daha! “Beni bilirsiniz en iyisine binmek isterim” dedi Hakan Sabancı...

Hakan Sabancı'nın eski flörtü Aygün Aydın, Lamborghini marka bir aracın üstünde olduğu pozunu "Beni bilirsiniz ben sadece en iyisine binmek isterim" notuyla paylaştı.

Aygün Aydın'dan ifşanın ardından bir bomba paylaşım daha! “Beni bilirsiniz en iyisine binmek isterim” dedi Hakan Sabancı...

Gündeme bomba gibi düşen bu paylaşımın ardından Aydın'a bir takipçisinden şoke eden bir yorum geldi!

Aygün Aydın'dan ifşanın ardından bir bomba paylaşım daha! “Beni bilirsiniz en iyisine binmek isterim” dedi Hakan Sabancı...

"Mesela Hakan gibi..." diyen takipçisine gülücük atmakla yetinen Aygün Aydın, önceki gün de skandal bir paylaşıma imza atmıştı...

Aygün Aydın'dan ifşanın ardından bir bomba paylaşım daha! “Beni bilirsiniz en iyisine binmek isterim” dedi Hakan Sabancı...

Hakan Sabancı ile birliktelik sonrası yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Aygün Aydın, havaların ısınmasının ardından soluğu Bodrum'da aldı.