Yeşilçam'ın usta ismi Aydemir Akbaş önce vasiyeti ardından Bergen'le ilgili konuştu: "Yüzüne kezzap atılmış bunun enteresan bir tarafı var mı?"
Yeşilçam'ın usta ismi Aydemir Akbaş önce vasiyeti ardından Bergen'le ilgili konuştu. 'Bergen' filminin vizyona girmesinin ardından eski eşi Halis Serbest tarafından 14 Ağustos 1989 tarihinde Adana Pozantı'da kurşunlanarak öldürülen arabesk sanatçısı Belgin Sarılmışer'in hayatı gündem oldu. Nişantaşı'nda görüntülenen 86 yaşındaki Aydemir Akbaş, 1982'de yüzüne kezzap atılan, sağ gözündeki hasar yüzünden saçlarını gözünün üzerine atan 'Acıların kadını' Bergen'le ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Aydemir Akbaş "Vasiyetiniz hazır mı?" sorusu üzerine bakın ne yanıt verdi.
"YÜZÜNE KEZZAP ATILMIŞ BUNUN ENTERESAN BİR TARAFI VAR MI?"
Yeşilçam'ın usta ismi Aydemir Akbaş önce vasiyeti ardından Bergen'le ilgili konuştu bakın neler söyledi.
Başrolünü Farah Zeynep Abdullah'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Mehmet Binay ve Caner Alper'in oturduğu, eski eşi Halis Serbest tarafından öldürülen 'Acıların kadını' lakaplı ünlü sanatçı Belgin Sarılmışer'in hayat hikayesini anlatan 'Bergen' filmine sinemaseverler büyük ilgi gösterdi. Yapım, 17 günde 4 milyon 94 bin 43 seyirciye ulaştı.
"ŞİDDETİ BU KADAR YAKINDAN TANIMAMIŞTIM"
Sanatçının şarkılarında kendi sesi kullanılmamış, parçaları Farah Zeynep Abdullah seslendirmişti. Bazı sanatçılar tarafından bu durum eleştiri konusu olmuştu. Abdullah, çok konuşulan film hakkında, "Şiddeti hiç bu kadar yakından görmemiş, tanımamıştım. Çünkü fiziksel şiddet tespiti kolay olabiliyor. Şiddeti ele alış biçimimiz bu süreçte beni heyecanlandırdı açıkçası. Filmde çok fazla şiddet göstermiyoruz ama göstermekten ziyade hissediliyor" açıklamasını yapmıştı.
"YAŞADIĞI ACILARIN TARİFİ YOK"
Kendisini en çok senaryonun cezbettiğini belirten oyuncu, "Bir kadın anlatıyoruz. Hiçbir insan birkaç tamlamayla anlatılamaz. Beni cezbeden senaryo oldu. Daha objektif, ne olursa olsun güçlü tarafından bakılması. Çünkü yaşadığı acıların tarifi yok. Bergen gibi çok tanınan bir insanı canlandırmak büyük bir sorumluluk gibi algılanabiliyor. Benim için senaryoda yazan önemli. Ben senaryoda yazılan kıza odaklandım. Bergen'in şarkılarını referans alarak, elimden geleni yapmaya çalıştım" şeklinde konuşmuştu.
USTA OYUNCUDAN 'BERGEN' YORUMU
Aydemir Akbaş, Galatasaray kulübünün yıllık mali olağan genel kurulu için geldiği Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Bir simitçi tezgahındaki sandalyeye oturup dinlenen Akbaş, 'Bergen' filmi hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı.