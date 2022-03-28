Yeşilçam'ın usta ismi Aydemir Akbaş önce vasiyeti ardından Bergen'le ilgili konuştu: "Yüzüne kezzap atılmış bunun enteresan bir tarafı var mı?"

"YAŞADIĞI ACILARIN TARİFİ YOK"

Kendisini en çok senaryonun cezbettiğini belirten oyuncu, "Bir kadın anlatıyoruz. Hiçbir insan birkaç tamlamayla anlatılamaz. Beni cezbeden senaryo oldu. Daha objektif, ne olursa olsun güçlü tarafından bakılması. Çünkü yaşadığı acıların tarifi yok. Bergen gibi çok tanınan bir insanı canlandırmak büyük bir sorumluluk gibi algılanabiliyor. Benim için senaryoda yazan önemli. Ben senaryoda yazılan kıza odaklandım. Bergen'in şarkılarını referans alarak, elimden geleni yapmaya çalıştım" şeklinde konuşmuştu.