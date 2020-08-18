Aydan Şener dediğini yaptı! 'Bikinili pozlara devam' diyen 57'lik Yeşilçam yıldızı Aydan Şener...

18.08.2020 14:22

Yeşilçam'ın tescilli güzellerinden Aydan Şener Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. 90'lı yılların hem güzelliği hem de oyunculuğu ile ön plana çıkan isimlerinden biri olan Aydan Şener, Çalıkuşu filmi ile hafızalara kazındı. Yeşilçam'ın güzel kadınları arasında baş sıralarda gelen Aydan Şener, 57 yaşında olmasına rağmen düzgün fiziği ve güzelliği ile adından söz ettirmeyi başarıyor. Bikinili fotoğraflarıyla sık sık gündeme gelen Aydan Şener bir süre önce yaptığı açıklamada bikinili fotoğraflarına devam edeceğini söylemişti. Nitekim Şener dediğini yaptı...