Hülya Avşar'dan teknede sere serpe poz! Hülya Avşar kırmızı bikinisiyle teknesinden video paylaşınca...

18.08.2020 13:53

56 yaşındaki ünlü isim Hülya Avşar teknede, sere serpe... Hülya Avşar, sosyal medya hesabından teknede keyif yaparken çekilmiş kısa bir videosunu paylaştı ve bu paylaşımıyla dakikalar içerisinde binlerce beğeni aldı. Ayrıca Avşar kızı bu videoyla 'photoshop' iddialarına da yanıt verdi. İşte sosyal medyayı sallayan o görüntüler.