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Aydan Şener dediğini yaptı! 'Bikinili pozlara devam' diyen 57'lik Yeşilçam yıldızı Aydan Şener...

Yeşilçam'ın tescilli güzellerinden Aydan Şener Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. 90'lı yılların hem güzelliği hem de oyunculuğu ile ön plana çıkan isimlerinden biri olan Aydan Şener, Çalıkuşu filmi ile hafızalara kazındı. Yeşilçam'ın güzel kadınları arasında baş sıralarda gelen Aydan Şener, 57 yaşında olmasına rağmen düzgün fiziği ve güzelliği ile adından söz ettirmeyi başarıyor. Bikinili fotoğraflarıyla sık sık gündeme gelen Aydan Şener bir süre önce yaptığı açıklamada bikinili fotoğraflarına devam edeceğini söylemişti. Nitekim Şener dediğini yaptı...

18.08.2020 13:52 - Son Güncelleme: 18.08.2020 14:29
Aydan Şener dediğini yaptı! 'Bikinili pozlara devam' diyen 57'lik Yeşilçam yıldızı Aydan Şener...

Kısa bir süre önce 'Bikinili pozlar vermeye devam edeceğim' diyen Aydan Şener dediğini yaptı. 57 yaşındaki Yeşilçam yıldızının yeşil bikinisiyle verdiği poz sosyal medyayı salladı. İşte başta Aydan Şener olmak üzere ünlülerin tatil maceraları...

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Aydan Şener dediğini yaptı! 'Bikinili pozlara devam' diyen 57'lik Yeşilçam yıldızı Aydan Şener...

SONGÜL KARLI

Aydan Şener dediğini yaptı! 'Bikinili pozlara devam' diyen 57'lik Yeşilçam yıldızı Aydan Şener...
Aydan Şener dediğini yaptı! 'Bikinili pozlara devam' diyen 57'lik Yeşilçam yıldızı Aydan Şener...
Aydan Şener dediğini yaptı! 'Bikinili pozlara devam' diyen 57'lik Yeşilçam yıldızı Aydan Şener...
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