Sinem Kobal'a annelik çok yakıştı: Su gibisin Sinem! Kenan İmirzalıoğlu'nun hamile eşi Sinem Kobal...

18.08.2020 13:44

Atv ekranlarında yayınlanan dünyanın en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in karizmatik sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun güzel eşi Sinem Kobal paylaştığı fotoğrafla herkesi şaşırttı. 32 yaşındaki güzel oyuncu anne olmaya hazırlanıyor. Instagram hesabından paylaşım yapmayı ihmal etmeyen Sinem Kobal'ın son paylaştığı fotoğraf takipçilerinden tam not aldı. Kısa bir süre önce paylaştığı fotoğrafla dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'ya benzetilen Sinem Kobal, makyajsız haliyle herkesi kendisine hayran bıraktı.