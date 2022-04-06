Avukat Hülya Kuran’ın gözünden sakındığı kızına bakın! Esra Erol paylaştı gören hayran kaldı!

Avukat Hülya Kuran'ın gözlerden sakındığı kızına bakın! Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programının güzel ve başarılı sunucusu Esra Erol, yıllardır omuz omuza çalıştığı Hülya Kuran ve ailesini sosyal medya hesabında yayınlayarak avukatlar gününü kutladı. Hülya Kuran'ın kendisi gibi avukat olan kızı ise hayran bıraktı. Zeynep Kuran'ı güzelliğiyle sosyal medyayı sallarken, bazı internet kullanıcıları genç kızı annesi Hülya Kuran'a benzetti. İşte Esra Erol'un sıkı dostu Hülya Kuran'ın gözünden sakındığı kızı Zeynep...